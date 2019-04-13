Степаненко, гуляй! Состояние Петросяна может отойти к любовнице, минуя экс-супругу

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Еще до развода две квартиры ушли в цепкие руки Татьяны. Следящие за ситуацией уверены, что Брухунова не ослабит хватку, пока не вытянет из Петросяна все что можно.

Виновницей развода юмористов называют личную помощницу Петросяна Татьяну Брухунову . Ей 29 лет, она родом из Тулы . Десять лет назад девушка приехала учиться в Москву по специальности «арт-директор». Пришла на практику в Театр Петросяна. После института Евгений Ваганович пригласил ее работать своим директором. Сейчас Петросян называет Татьяну правой рукой и проводит с ней много времени.

Свидетели распада семьи сообщили, что Татьяна пришла в театр «серой мышью» и буквально «в рот смотрела» Петросяну. Естественно ему это льстило, потому как со Степаненко они выясняли отношения на повышенных тонах и она не раз сообщала, что довольно своенравная особа.Долгое время распавшаяся пара молчала. В итоге первой о происходящем в личной жизни юмориста заговорила его новая избранница.

В декабре она подтвердила факт романа, положившего конец десятилетиям брака знаменитых артистов. Она заявила, что ее главная цель – помогать во всем мужчине, который старше нее на 44 года. Чтобы он занимался своим любимым делом и «выступал до последнего вдоха».

Однако фанаты Петросяна настроены к Татьяне крайне негативно. Они считают, что состояние Петросяна может отойти к любовнице, минуя экс-супругу, как бы говоря: «Степаненко, гуляй!»

Но как говорится, «нет дыма без огня». Евгений еще до начала бракоразводного процесса с Еленой Степаненко переписал на Брухунову две квартиры стоимостью более четверти миллиарда рублей. «Превзошла сама себя!» - отметил один из пользователей сети, когда новость «всплыла на поверхность».

Первая — пятикомнатная квартира в элитном ЖК «Садовые кварталы» площадью в 232 квадратных метра. Стоимость жилплощади, которая находится всего в трех километрах от Кремля, составляет порядка 250 миллионов рублей. Вторая квартира расположена на Лесной улице (к северу от Садового кольца). В ней три комнаты, 77 квадратных метров и высокие потолки, а стоит квартира около 30 миллионов рублей.

Пара была в браке около тридцати лет. За это время у них появилось несколько квартир в центральных районах Москвы. Также супруги владеют двумя дачами и несколькими машинами. Степаненко указала, что хочет получить 80% совместно нажитого имущества, сумма которого составляет около 1,5 миллиарда рублей. Сейчас из-за развода все их имущество арестовано.