Дружба с «горчинкой»: Бородина оскорбила Бузову, выступив на стороне Костенко

Вчера, 23:13

Новая жена Тарасова оказалась эталоном подражания для Ксении, несмотря на явную ревность певицы.

Отношения Бородиной и Бузовой полны недоговорок: то девушки строят из себя лучших подруг, то фактически «воюют» друг с другом. Но, несмотря на все перепалки, телеведущие продолжали активно сотрудничать на телевидении. Вполне возможно, что сегодняшний день станет решающим в их дружбе.

Дело в том, что Бородина согласилась рекламировать марку пальто «Милани», которую ранее уже выбрала для себя новая жена экс-супруга Бузовой, Костенко. Ксения с Анастасией выглядели словно сёстры-близнецы в одинаковых пальто. А поскольку наряд был горчичного цвета, можно считать, что телеведущая хотела намекнуть Ольге, что их дружба не простая, а с «горчинкой». Певица, которая активно следит за соцсетями, скорее всего, восприняла тот факт, что Бородина выступила на стороне Костенко, как личное оскорбление. Загвоздка состоит также в том, что девушка согласилась на съёмку в пальто в жарком павильоне, стало быть, следовать своему эталону, Анастасии, для телеведущей было очень важно.