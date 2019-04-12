Секонд-хенд из США: Бузова в отчаянии копирует танцы, образы и песни Мадонны

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Певица стремительно теряет прежнюю популярность и пытается хоть как-то привлечь внимание.

На заре своей карьеры Ольга Бузова символизировала своеобразный прорыв из состояния застоя, ведь тогда она наконец-то избавилась от блонда, изменила стиль, внешность и даже мировоззрение после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Но если в начале карьеры звезды к ней относились доброжелательно и заинтересовано, то сейчас под каждым фото артистки 80% комментариев будут негативными или насмешливыми. Очевидцы рассказывают, что из-за потери заинтересованности аудитории, Бузовой приходится выступать перед полупустыми зрительскими залами. Причина этого в том, что фанаты поняли, что из себя представляет артистка, и что у нее проблемы только с вокалом, и просто потеряли к ней интерес. Теперь, чтобы окончательно не потерять популярность, Бузова в отчаянии копирует танцы, образы и песни зарубежной иконы музыки певицы Мадонны.

Последние несколько месяцев артистка выступает исключительно в боди, а этот тренд много лет назад появился именно благодаря американской певице. Более того, песни Бузовой подозрительно похожи на треки Мадонны 15-20-летней давности, не говоря уже о том, что Ольга тоже начала на сцене поглаживать свои интимные места и бедра. Многие еще помнят то резонансное выступление Мадонны, где она прямо на сцене имитировала процесс самоудовлетворения, а теперь аналогичные действия показывает перед зрителями звезда «Дома-2». Судя по всему, Бузова нагло втюхивает зрителям самый настоящий музыкальный секонд-хенд из США, ведь на кону стоит ее карьера и популярность.