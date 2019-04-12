Какие тортики? - Вода и голод! Бородина может скрывать анорексию из-за неправильной диеты

Сегодня, 20:06

Ведущая «Дома-2» все сильнее худеет с каждым днем, но продолжает рекламировать сдобные сладости.

Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в начале своей карьеры на ТНТ, по собственному признанию, весила порядка 70 кг, что при ее сравнительно небольшом росте казалось довольно большим весом. Позже знаменитость резко похудела до 45 кг, и в Сети писали о том, как именно она могла сбросить лишние килограммы.

Как видно, Ксения ограничивала себя в употреблении сладкого, и тем более странным кажется ее новая реклама тортов и пасок. Какие тортики? – С диетой Бородиной может быть только вода и голод! Естественно, при таком скромном рационе обмен веществ в организме сильно замедляется, из-за чего становится невозможным начать нормально питаться по окончанию диеты – с нормальной едой вес быстро возвращается с «друзьями». Не исключено, что именно поэтому ведущая на самом деле все еще питается по диетическому меню, чтобы ее опять не «разнесло».

Однако, глядя на новые фото знаменитости сразу бросаются в глаза ее тонкие ноги, которые, даже когда Бородина сидит, выглядят словно ноги худого ребенка-школьника. Либо это такой неудачный кадр, либо звезда реалити-шоу увлеклась похудением и сбросила не только лишний вес, но и тот, что лишним никогда не был. Во втором случае, Бородина может скрывать анорексию из-за неправильной диеты. Стоит заметить, что на многих новых фото она выбирает брюки свободного кроя, в которых, судя по всему, и прячет свои тонкие ноги, которые могли бы выдать ее нездоровую худобу.

Однако, спешим напомнить, что это лишь версия. Телеведущая может просто тщательно следить за своим питанием и фигурой, посещая спортзал.