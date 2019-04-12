Шепелев поделился наукой «как быть плохим родителем» с Региной Тодоренко

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Трудный ребёнок - вот что может объединять телеведущих, воспитывающих сыновей.

О Дмитрии Шепелеве как об отце мнения расходятся кардинально. Одни считают его героем, который взвалил на себя ношу самостоятельного воспитания сына после смерти Жанны Фриске. Другие же считают, что он не способен выполнять обязанности родителя и ограничил общение мальчика с близкими певицы вовсе не из-за большой отцовской любви.

Дмитрий несколько лет отказывался от интервью любого характера и тщательно скрывал свою личную жизнь от папарацци. Уговорить его смогла только Регина Тодоренко. Возможно, молодого человека подкупил тот факт, что певица сама недавно стала мамой. Кстати, вокруг неё также распространяются слухи, ведь практически сразу после родов девушка продолжила активную работу, оставив сына на нянек и родственников.

Так что интервью в рамках шоу «Пятница с Региной» обещает быть очень интригующим. Скорее всего, Шепелев поделится наукой своего воспитания сына, которую, с одной стороны, можно назвать «как быть плохим родителем». Ведь обе звезды ранее жаловались на то, как трудно им даётся родительство.