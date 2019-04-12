Секретов больше нет! Создатель «‎Дом-2» рассказал всю «‎подноготную» скандального шоу

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Сценарием шоу и отбором участников занимался лично Валерий Комиссаров.

Популярный ведущий открыл завесу тайны возникновения шоу «Дом-2», и рассказал, что ранее все участники отвечали за свои поступки. Проект «Дом» вышел на канале ТНТ в 2003 году, а через какое-то время перерос в реалити-шоу «Дом-2». Телеведущий поделился всей «‎подноготной» проекта: его работа над телешоу продолжалась на протяжении десяти лет, потом он отошел от всех дел. И признал, что сейчас «Дом-2» кардинально поменялся. По его словам, сейчас в проекте происходят безнравственные вещи. Во время, когда Валерий был ответственным за проект, все поступки имели последствия: за оскорбление женщины - наказание, за драку - наказание, за неуважительное отношение к родителям - наказание. «Я не осуждаю, если это есть - значит, это нужно, - комментирует шоу Комиссаров, - люди любят смотреть на переплетения чужих судеб. Они так учатся строить свои отношения».

Он признался, что выдумывал миры, роли и составлял сценарий, по которому должны были работать все участники телепроекта. За продажу формата скандального шоу «Дом-2» компании Sony Pictures Television International для создания аналоговых телешоу в странах Латинской Америки и в некоторых штатах США, канал ТНТ заработал существенную сумму денег.

Ольга Орлова, ведущая шоу «Дом-2», рассказала, что телепроект закроют к концу 2019 года, но поклонникам посоветовала не беспокоиться. Как сообщается, продюсеры готовят полный перезапуск или съемки нового проекта.