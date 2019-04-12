«Барби с искусственной шеей!» Фанаты уличили Орлову в пластике и фотошопе

Сегодня, 17:40

40-летняя телеведущая создала неестественную внешность, пытаясь омолодиться.

Ольга Орлова – одна из самых ярких российских исполнительниц бальзаковского возраста. Но чем старше становится певица, тем больше она злоупотребляет фотошопом. На её официальной странице в Instagram не единожды появлялись критические замечания фанатов, мол, хватит пытаться скрыть то, что невозможно – лучше наслаждаться естественностью.

Но такое чувство, что на фоне низкой самооценки у Ольги развился комплекс неполноценности и абсолютная зависимость от редактирующих программ. Пытаясь сделать себя красивее, звезда даже могла воспользоваться пластикой, так как на последних снимках её лицо выглядит ненатурально, а фигура скорее напоминает формы куклы «Барби с искусственной шеей». Не найдя ответа на вопрос, с помощью какой программы Орлова добилась такой сногсшибательной картинки, подписчики уличили певицу в том, что она обращалась за помощью к пластическому хирургу, скорее всего, не только для того, чтобы убрать мимические морщины.