Ольга Рапунцель из «Дома-2» спровоцировала слухи о второй беременности

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Интригующий пост с возможными намеками жена Дмитрия Дмитренко и мама дочки Василисы опубликовала в Instagram.

Одни из самых ярких участников скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко нашли друг друга на реалити-шоу и там же сыграли свадьбу 17 июня 2017 года. Перед рождением дочери Василисы пара ушла с проекта в декретный отпуск и вернулась на площадку через несколько месяцев, начав воспитывать ребенка под наблюдением телекамер и пристальным вниманием всей страны. До недавних пор в семье Дмитренко не было особых проблем, однако в последнее время супруги очень сильно ругались и даже хотели разводиться. Но, похоже, отметив 1 апреля годик Василисы, а 4 апреля и день рождения Ольги, молодые родители все-таки смогли прийти к согласию и вернуть в семью мир.

И теперь, когда у них все хорошо, Ольга Рапунцель опубликовала в своем Instagram интригующий пост и спровоцировала слухи о второй беременности. «У нас перемены. Скоро все узнаете». – подписала семейное фото участница телепроекта.

Стоит отметить, что в перерывах между ссорами супруги Дмитренко регулярно заговаривали о втором ребенке, поэтому в комментариях к публикации поклонники Ольги сходятся в предположении, что в скором времени 32 - летняя участница «Дома-2» объявит о своей беременности.

К слову, помимо рождения второго ребенка в планах у Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко также стоит венчание. Именно ради того, чтобы устроить шикарный праздник с платьем и гостями, супруги Дмитренко решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Однако если Ольга и вправду ждет ребенка, торжество, скорее всего, придется отложить.