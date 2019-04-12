В честь дня рождения «Непосед» Лазарев поделился редкими архивными снимками

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На фото с трудом, но можно узнать Влада Топалова, Юлию Волкову, Сергея Лазарева, Настю Задорожную и Лену Катину.

Мало кто помнит, что ныне знаменитый на всю страну певец Сергей Лазарев, который готовится представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле, начинал свой творческий путь в детском в вокальном ансамбле «Непоседы». Через эту своеобразную «фабрику звезд» в своем время прошли Настя Задорожная, будущие участницы некогда мега - популярной группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина, а также будущий солист и коллега Лазарева по группе «Smash» Влад Топалов.

И вот, спустя много лет после выступлений «Непоседах», в день 28-го дня рождения своей альма-матер Сергей Лазарев тепло поздравил родной коллектив и признался, что у него с ансамблем связано «невероятно много добрых и классных детских воспоминаний». По мнению певца, «Непоседы» стали для него «отличным фундаментом для будущей профессии артиста». Лазарев также от души поздравил с праздником бессменного руководителя «Непосед» Елену Михайловну Пинджоян и поблагодарил ее за счастливое и интересное детство.

В честь дня рождения «Непосед» Лазарев на радость поклонникам поделился редкими архивными снимками и спросил у своих подписчиков, узнают ли они ныне известных артистов на этих фотографиях. Чтобы облегчить узнавание, Сергей под подписью к публикации оставил хэштегти с именами, по которым можно сделать вывод ,что счастливое детство с Лазеревым в «Непоседах» делили Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина, Настя Задорожная, Юлия Малиновская, Артем Шалимов и Алина Топалова.

Немного истории: «Непоседы» - детский вокальный ансамбль, созданный 12 апреля 1991 года как детский кружок при Дворце пионеров Ленинградского района Москвы. На занятиях детей учили и учат сольфеджио, актерскому мастерству, сценической речи и танцу.