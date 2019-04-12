Плывет по Вене или вене? Серябкина спела о «наркотиках» в день рождения

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Фанаты услышали в треке звезды намек на употребление запрещенных наркотических препаратов.

Сегодня день рождения празднует экс-участница Serebro Ольга Серябкина, но, несмотря на праздник, звезда сама сделала подарок своим поклонникам – вышла ее новая песня «Косатка в небе». Отрывок из видео с «живым» исполнением этой песни артистка опубликовала на своей страничке в соцсети, и в нем есть следующие строки: «Я как косатка в не небе, плыву, плыву по вене. Любовь с тобой вне времени». Именно эти слова и смутили некоторых поклонников знаменитости, которые предположили, что она спела о «наркотиках».

Действительно, не слишком понятно: плывет героиня песни по Вене, австрийской столице, или по вене, кровеносному сосуду? Сама певица никак не объяснила этот момент, предоставив вольную трактовку своих мыслей, вот только из-за образа звезды многие пришли к выводу вполне однозначному. Дело в том, что Серябкина, сознательно или случайно, выбрала для себя образ эдакой «модной наркоманки» и на большей части фото звезды есть так называемый «наркоманский шик», который сам по себе очень трендовый сейчас. Однако этот стиль не предполагает обязательное употребление наркотиков, и в случае певицы может быть чистой воды бутафорией, однако двусмысленные песни действуют против имиджа Серябкиной.

Ей следовало бы подумать, что значительная часть ее аудитории - это молодые люди или несовершеннолетние дети, которые как наркоманский слег воспринимают слова о «плаванье по вене». К слову, в прошлом году был громкий случай с убийством студентки Тани Страховой, где убийца вдохновился песней группы «Мы», где есть такие слова: «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». Авторы говорили, что не призывали никого убивать, это было иносказание, однако ясно, что на гормональном пике подростки слишком эмоционально реагирует на такие песни. Остается надеяться, что после трека Серябкиной никакой школьник не поймет превратно ее слова и не пойдет «плыть по вене» в самом худшем смысле этого выражения.