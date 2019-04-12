"Все лучшее для Москвы!": На Кожевникову набросились из-за поста про медицину Москвы

Сегодня, 16:06

Звезду "Универа" подкупил мэр, уверенны фанаты.

Мария Кожевникова более известна как актриса, однако ни для кого не секрет, что некоторое время назад она была депутатом Государственной думы РФ. Несмотря на то, что данная работа осталась для нее в прошлом, она продолжает интересоваться новыми законопроектами, особенно теми, которые касаются ее родного города, Москвы.

В связи с этим накануне она решила рассказать подписчикам профиля Instagram о модернизации инфекционной службы, которая будет проводиться в Москве уже в ближайшие пять лет. Речь идет и строительстве новых больниц, расширении отделений и ввоза нового медицинского оборудования на территории города.

Из-за новости актрисы про столичную медицину среди ее поклонников разгорелось бурное обсуждение. Многие набросились на нее, говоря, будто она "продалась" московским властям за пост в соцсети. Другие же стали злиться, что улучшения в сфере медицинского обслуживания и в целом уровня жизни для них заметны лишь в Москве, а другие города, по их словам, остаются без внимания.

«Ну и сколько же за провластный постик получила?», «А Вы считаете целесообразным, что мэр Собянин тратит бюджетные деньги на оплату вот таких постов?», «Как обычно, ничего нового!!! Все самое лучшее для Москвы!!!», «Это, конечно, хорошо. Но у нас в России только одна единственная Москва есть?», - писали недовольные.

Тем не менее, москвичи встретили новость очень хорошо. Они порадовались за нововведения, однако также и поспешили объяснить жителям других городов, что также имеют много проблем.