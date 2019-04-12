«Как обезьяна с гранатой»: Хилькевич шокировала фанатов безликим творчеством

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Известная актриса в погоне за славой выставила себя на посмешище.

Ни для кого не секрет, популярная актриса Анна Хилькевич обрела популярность благодаря роли необразованной блондинки в сериале «Универ». И только спустя несколько сезонов съёмок актрису пригласили в театр. Теперь Хилькевич с гордостью зазывает подписчиков посещать спектакли, выступления и шоу-программы. Так, в соцсети Анна опубликовала очередное приглашение на иммерсионное шоу «Вернувшиеся».

«Абсолютно неважно кто ты и как ты выглядишь... ведь ты сегодня надеваешь маску... ты безликий.... растворяешься в Доме Алвингов, вдыхаешь его ароматы и держишь артиста за руку...», — пишет в комментарии актриса. Стоит отметить, таким «обращением» Хилькевич буквально шокировала фанатов безликим творчеством. Примечательной стала серия снимков, где Анна позирует с белой маской в руках, неоднозначно кривляясь на камеру. Фанаты такое «творчество» Хилькевич не оценили, отметив поведение материи двоих детей, «как обезьяна с гранатой».