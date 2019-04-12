Лет ми спик: Андрей Гайдулян избавляется от русского акцента ради поколения Голливуда

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Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» все больше и больше времени проводит в США.

Слава и всенародная любовь пришли к актеру Андрею Гайдуляну во время съемок в ситкоме «Универ», где он сыграл сына олигарха и студента факультета астрономии Александра Сергеева. Параллельно «Универу» на ТНТ шел сериал спин-офф о семейной жизни Саши и его жены Тани, с которой он познакомился во время учебы.

Несмотря на то, что у Андрея Гайдуляна хватает рабочих предложений на родине, он мечтает покорить Голливуд, ради чего активно изучает английский язык. К слову, усердие актера уже дало свои плоды – он принял участие в съемках нескольких фильмов в Америке. Правда, по словам его менеджера Антона Богословского, ленты создаются для внутреннего американского проката и не будут показаны российским зрителям. К слову, сейчас Гайдулян в очередной раз находится в Лос-Анджелесе на съемках нового англоязычного проекта, где он пробудет до 20 апреля.

Представитель актера также заявил, что, несмотря на неплохой уровень английского, Гайдулян все равно продолжает совершенствоваться, берет уроки у носителя языка, и в среднем посвящает занятиям пять часов в день. Как раньше признался сам Александр, он начал смотреть фильмы исключительно на английском языке. В общем, актер Андрей Гайдулян активно избавляется от русского акцента ради поколения Голливуда и, как говорится, «лет ми спик фром май харт».

К слову, вместе с актером в США также улетела и его возлюбленная Александра Велескович, с которой он встречается с 2017 года. И, если верить слуха, влюбленные уже сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Ранее актер был женат на Диане Овчиловой, с которой состоял в отношениях с 2011 года, однако повел ее под венец только в 2016. Менее чем через год после бракосочетания пара объявила о разводе.