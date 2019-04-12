Малахов врет: Костенко отказывается от слов, что «редко, но качает» губы

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Жена Тарасова сравнила новости в издании ведущего «Прямого эфира» с тем, что «написано на заборе».

Некоторое время назад в информационном издании «СтарХит», где с 2008 года должность главного редактора занимает знаменитый ведущий Андрей Малахов, вышла статья, посвященная Анастасии Костенко. Супругу футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова обвиняли в том, что она одевается безвкусно, «по-деревенски», а кроме того прямо сообщали, что она переделала собственное лицо у пластического хирурга. Возможно именно поэтому под очередным фото Костенко, где она сидит с огромными губами, как у Анджелины Джоли, фанаты и спросили о том, делала ли она себе губы.

Но если большинство поклонников модели написали, что она увеличивала свои губы искусственно, сама звезда наотрез отказывает признавать это. Тогда фанаты напомнили знаменитости, что «СтарХит» нашел ее интервью, где она говорила, что «редко, но качает» губы, но Костенко отказывается и от этих слов. Жена футболиста прямо намекнула, что Малахов врет в своем издании про нее, а написанное на его ресурсе сравнивает с тем, что «написано на заборе» и просит этому не верить.

Впрочем, каждый желающий сам может сделать вывод о пластике лица Костенко или ее отсутствии, просто взглянув на фото модели в юности. И, к слову, в комментариях под постом жены Тарасова разгорелся спор о том, можно ли увеличить губы ботоксом, и вот ответ: можно. Во время юности Костенко о гиалуроновой кислоте еще никто толком знал, а вот ботоксом уже активно кололи не только морщины, но губы.