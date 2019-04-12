«Кажусь себе нелепой»: Дарья Пынзарь из «Дома-2» недовольна своим внешним видом

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Мама двоих детей в отчаянии просит совета у своих подписчиков в Instagram.

Дарья Пынзарь по праву считается участницей, по полной выполнившей идею создания «Дома-2» - на телепроекте девушка встретила своего будущего супруга Сергея Пынзаря, молодые люди сыграли свадьбу, и после рождения сына Артема решили покинуть телестройку. Выйдя во «взрослую» жизнь, пара обвенчалась, а позже у них родился еще один сын – Давид. Несмотря на две беременности, 33–летняя Дарья Пынзарь выглядит, по мнению многих, прекрасно, однако сама девушка недавно пожаловалась своим поклонникам в Instagram, что она недовольна своим внешним видом, а точнее содержанием своего гардероба.

Дарья призналась, что недавно она осознала, что у нее в шкафу только два вида одежды: либо это «сценические» костюмы Валерия Леонтьева, либо «почти пижама». И теперь Пынзарь старается при походах на шопинг всегда помнить, что она «мать», и благодаря этой установке в ее гардеробе начали появляться «приличные мамские сарафанчики». Однако, по словам экс-участницы «Дома-2», она себя в них чувствует некомфортно и даже кажется себе нелепой. Чтобы попросить совета в Сети по поводу своего внешнего вида, Дарья разместило фото, где она запечатлена в женственном сарафане с цветочным принтом, и спросила у подписчиков, идут ли ей такие вещи или же все-таки стоит ходить как комфортно и «не заморачиваться».

Как и следовало ожидать, мнения фанатов в комментариях разделились. Кто–то считает, что нужно думать прежде всего о комфорте, а кто-то утверждает, что Даше очень идет этот образ и ей нужно пересмотреть свой гардероб в пользу женственных нарядов. К слову, нашлись и те, кто отметил, что Пынзарь «все идет», и ей нужно просто найти золотую середину и чередовать пижамные или спортивные наряды с женственными платьями.

Судя по такой разнородности советов и мнений, Дарье все-таки придется принимать решение самостоятельно и продолжать искать свой стиль в одежде, ориентируясь исключительно на собственные ощущения.