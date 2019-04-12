Татьяна Навка готовится к дебюту на большой сцене в качестве певицы

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Именитая фигуристка примет участие в концерте своей подруги Жасмин.

Все мы знаем Татьяну Навку как знаменитую фигуристку, олимпийскую чемпионку, участницу ледовых шоу и супругу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Однако в скором времени Навка заявит о себе еще и как певица, причем сделает это не так скромно, как при участии в новогоднем «Голубом огоньке», а масштабно – выйдет на сцену 7,5 тысячного зала в Крокус Сити Холл. Фигуристка 13 апреля примет участие в большом сольном концерте своей давней подруги Жасмин, и исполнит с ней в дуэте песню. Какую – пока держится в секрете. Однако Навка поделилась в Instagram деталями подготовки к грядущему событию и призналась, что «только Жасмин смогла ее на это уговорить». На опубликованном видео, спортсменка и певица репетируют, отрабатываю движения, учатся синхронно передвигаться по сцене и сочетать свои движения с группой подтанцовки.

И пока Навка готовится к дебюту на большой сцене в качестве певицы, стоит напомнить, что впервые Жасмин и Татьяна Навка спели дуэтом накануне 2019 года для программы «Голубой огонек». Тогда они исполнили веселую композицию на мотив дуэта Baccara «Буги Вуги».

К слову, общение фигуристки и певицы не ограничивается только работой – в жизни Навка и Жасмин закадычные подруги, которые часто пересекаются на светских мероприятиях, ездят вместе отдыхать, бывают на выступлениях друг у друга и не забывают отправлять теплые поздравления со всеми праздниками. Не удивительно, что Жасмин была приглашена на свадьбу Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, состоявшейся в 2015 году в Сочи.