«Ты-то куда!»: В Сети Буйнова высмеяли за попытку «соблазнить» Лободу

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Российский певец хочет занять место Тилля Линдеманна, шутят пользователи соцсетей.

Певица Светлана Лобода по праву считается одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса, однако продолжительное время она остается одна и, судя по всему, не состоит ни с кем в отношениях. Эту завидную невесту уже «сватали» с немецким рокером Тиллем Линдеманном, ведь на одном из фестивалей «Жара» их видели мило беседующими друг с другом, а в прошлом году лидер Rammstein даже приезжал забирать певицу из больницы в Москве. Поговаривали, что дочь Лободы тоже от Линдеманна, вот только сами звезды отношения отрицают.

И, видимо, понимая, что такая красотка, как Лобода, абсолютно свободна, ее недавно решил засыпать комплиментами российский певец Александр Буйнов.

Комментарий артиста вызвал бурную реакцию среди поклонников «суперзвезды», но Сети тут же высмеяли Буйнова за неумелую попытку «соблазнить» Лободу. «Буйнов, ты-то куда!», «Всё надеется на что-то», «Кто-то подделывал страницу Буйнова?» - писали пользователи соцсетей под комментарием артиста. Более того, относительно стареющего ловеласа Буйнова уже начали создавать локальные шутки.

В одной из них шутник обнаружил очевидную похожесть Буйнова на Линдеманна, и предположил, что именно он станет новым избранником певицы, ведь она якобы «любит мужчин постарше». Так или иначе, но сама Лобода ответила на комментарий Буйнова смайликом, никакого другого ответа не написала.