Супер-звезда «на халяву»: Лобода может использовать чужих детей ради пиара

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Известная певица, похоже, раскручивает свои песни за счёт детского шоу-талантов.

Как известно, в новом сезоне детской версии шоу «Голос» наставником стала Светлана Лобода. Певица уже успела не только отличиться яркими выходками во время съёмок, но и обрести славу «халявщицы». Так, в соцсети Светлана опубликовала ролик, где дети из команды Лободы исполнили известную песню «Супер звезда».

«Они невероятные и я горжусь каждым из них. это будет достойный поединок внутри самой команды, что , на мой взгляд, является самым важным и сложным этапом», — пишет в комментарии певица. Примечательно, что на видео Лобода не только настроила детей под свой лад, но и сама «ушла» в личное творчество, не обращая внимание на окружающих. Предполагается, певица может использовать чужих детей ради пиара. Заметим, мало кто из наставников использовал своё творчество для выступления детей. Судя по всему, Лобода посчитала, что роль «благодетеля», где певица так отчаянно переживает за юные дарования, положительно отразится на ее репутации. Как бы там ни было, а такая «лёгкая» слава может сыграть с певицей «злую» шутку.