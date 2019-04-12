Виталий Гогунский после развода с женой ищет спасение в работе

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Актер готовит новый проект при участии музыканта Тихона Хренникова.

В минувший понедельник, как гром среди ясного неба, прозвучала новость, что звезда сериала «Универ», сыгравший роль Кузи, разводится со своей женой Ириной Маирко после почти двух лет семейной жизни. Как оказалось, инициатором разрыва стала сама Ирина, так как, по ее словам, устала «тянуть» все бытовые проблемы на себе, в то время как Гогунский был полностью погружен в творчество.

Оставшись один после развода, 40-летний актер ищет спасение в работе и недавно поделился в Instagram эпизодом активной подготовки к новым проектам совместно с его товарищем, композитором, пианистом и аранжировщиком Тихоном Хренниковым. На видео актер, дошедший до полуфинала в вокальном конкурсе «Главная сцена», исполняет песню под фортепианный аккомпанемент Тихона Хренникова. В подписи к публикации Гогунский спросил у своих подписчиков, какие композиции они бы хотели услышать в их исполнении.

Стоит отметить, что после окончания съемок в мега - популярном ситкоме о студенческой жизни «Универ», Виталий Гогунский начал активно участвовать в различных телевизионных проектах. В 2013 году он принял участие в шоу «Танцы со звездами», однако в 7 выпуске покинул проект по итогам зрительского голосования. Через год в жизни Гогунского появилось шоу «Один в один»», где он стал победителем второго сезона. После участия в «Главной сцене» в команде Максима Фадеева в 2015, позже Виталий вновь появился в шоу «Один в один! Битва сезонов».