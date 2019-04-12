«Молодится перед свадьбой»: Барановская решила сменить стиль накануне бракосочетания – Сеть

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Ведущая может крутить тайный роман с Андреем Чадовым, а скоро пара, вероятно, узаконит отношения, пишут в соцсетях.

Новым гостем программы «Судьба человека» стал российский актер Андрей Чадов, который рассказал Борису Корчевникову об интересных моментах своей жизни. Кроме всего прочего, артист вспомнил, как несколько лет назад отдыхал вместе с Юлией Барановской на Бали, к тому времени ведущая «Мужское/женское» уже развелась с Андреем Аршавиным. По словам Чадова, они вдвоем поехали на необитаемый остров, где Андрею внезапно стало плохо, а Юлия буквально «спасла от смерти» актера, ведь даже на острове смогла раздобыть нужные лекарства. В итоге ведущая провела у постели Чадова два дня, ухаживая за больным, за что актер ей безмерно благодарен.

Однако после появления интервью актера, Сеть начала полниться предположениями о том, что все эти несколько лет Чадов и Барановская состояли в тайных отношениях, и, возможно, скоро наконец узаконят их официально – не зря же Чадов на всю страну рассказал об их отдыхе на Бали. В том, что ведущая вдруг начала подбирать новый гардероб для себя, пользователи соцсетей тоже увидели намек на будущую свадьбу.

«Молодится перед свадьбой, а [лицо] как было старое, так и осталось», - пишут те пользователи Сети, которые уверены, что Барановская решила сменить стиль накануне бракосочетания. При этом подписчики Барановской намекают, что она просто боится потерять своего жениха, потому и пытается быть для него более привлекательной, однако все это может оказаться бесполезным. Впрочем, сама Барановская о свадьбе пока не говорила, как и Чадов воздерживается от комментарием на эту тему.