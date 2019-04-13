«Потеряла остатки рассудка»: Асмус из-за психологических проблем может лишиться детей и мужа

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Фанаты считают, что из-за эмоционального перенапряжения Кристина может попасть в больницу для душевнобольных и потерять семью.

Кристина Асмус в своей недавней публикации поделилась с подписчиками снимками своего лица. На них актриса театра строила различные гримасы и просила подписчиков помочь ей в выборе самой лучшей. Первая мысль поклонников при виде данных снимков – Кристина сошла с ума.

Стоит отметить, что данный пост в Instagram Асмус набрал большое количество комментариев и как следствие, различных мнений от фанатов на этот счет. Если предыдущее фото звезды набрало чуть больше сотни комментариев, то данная публикация – уже больше 7 тыс.

Многие пользователи сети отметили, что актриса может иметь психологические проблемы, кривя лицо напоказ, в следствие чего рискует оказаться в больнице для душевнобольных.

В психиатрической практике часто встречаются случаи, когда пациенты неконтролируемо строят гримасы, не в силах совладать с собой. Такие симптомы отмечаются в запущенных случаях, когда психологические проблемы не были вовремя замечены и не взяты под контроль врача. Пользователи сети считают, что если Асмус в скором времени не обратится к врачу, то она рискует потерять детей и мужа, а вместе с ними – себя.

«Потеряла остатки разума», - поклонники актрисы искренне переживают за звезду. Они надеются, что Кристина обратиться за квалифицированной помощью в кротчайшие сроки и сможет избежать запущенной болезни и потери семьи.