Бракованный брак?: Алсу после развода может выйти замуж уже через несколько дней

Сегодня, 09:51

Возможные измены мужу спровоцировали развод, но можно сделать вывод, что певица не спешит расстраиваться, исходя из последней публикации в instagram с свадебным платьем.

Недавно по сети разгулялась новость, связанная с разрывом брака российской певицы Алсу и бизнесмена Яном Абрамовым. О возможных проблемах в отношениях пары можно догадаться исходя из личной странички певицы в instagram.

Можно заметить, что последняя фотография с Яном опубликована в марте прошлого года. Также после этого Алсу выложила видеоклип от рэпера Мота на песню «Свадебная», там мелькают кадры со свадьбы певицы и бизнесмена. После этого не видно ни одной публикации с мужем, поэтом среди фанатов распустилось много слухов.

Напомним, что причиной возможного развода стали слухи об изменах мужа, но пресс-секретарь Алсу опровергает слухи об изменах Абрамова.

Недавно популярная певица добавила в instagram фотографии свадебного платья, над дизайном которого работала сама. Также под фотографией девушка написала, что чаще всего она сама придумывает дизайн для собственных сценических нарядов. Например, для свадьбы с Яном Алсу также сама придумала дизайн своего платья.

Также можно заметить, что Алсу часто оказывается в центре внимания мужчин и совсем не уделяет внимание супругу, что и наводит на мысль о возможно романе девушки с одним из коллег «по цеху», несмотря на обручальное кольцо.

Сложив все факты можно предположить, что Алсу после развода может выйти замуж уже через несколько дней. Новый возможный жених имеется, платье готово, осталось только переждать развод, но не будет ли он значится как очередной бракованный брак?



