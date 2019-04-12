«Пышка нарасхват»: Черно из Дом-2 разводится с мужем из-за новой любви – сеть

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Фанаты считают, что конфликт молодых людей произошел из-за любовных похождений Саши и увлечением другими парнями проекта.

Широко известная Саша Черно в очередной раз «хайпанула» популярности. На этот раз, после очередной драки с мужем, девушка решила подать на развод. Брак молодых людей был заключен всего несколько месяцев назад и оказался не таким искренним, как данные ими клятвы.

Пользователи сети решили, что виной всему – новая любовь Саши. Вероятно, что именно из-за этого девушка решила так скоропостижно подать на развод.

Скорее всего, чувства непостоянной Александры охладели к молодому человеку, ведь их роман держался только на постоянных конфликтах и выяснении отношений. Видимо из-за этого Черно решилась на такой отчаянный шаг – уйти к любовнику.

Неудивительно, ведь Черно, которая отличается своей эксцентричностью, харизмой и слегка странной натурой привлекает внимание мужчин. «Пышка нарасхват», - пишет один из поклонников. Стоит отметить, что Instagram звезды Дом-2 насчитывает большое количество поклонников, многие из которых, вероятно, желают «заполучить» Черно.

Вероятнее всего, агрессия и холодность в отношениях порядком надоели Саше и она решила не «растрачивать» свою красоту на кого попало и попробовать себя в новых отношениях. СМИ отметили, что в конфликте, который спровоцировал развод, первой ударила Саша. Видимо, девушка уже не могла терпеть союз с Иосифом и вынуждала его самостоятельно порвать с ним.