Беглая звезда: Сбежавшая от Киркорова Лобода обескуражила всех своим поведением

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Попытки Филиппа сгладить конфликт провалились, по мнению фанатов, Светлане такие приятели ни к чему.

На галла-вечеринке премии МУЗ ТВ Филипп Киркоров появился со своей Катериной, хотя отдал предпочтение Светлане Лободе. Не сказать, что певица была рада такому повороту событий, но особого выбора ей не предоставили.

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а также Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой. Раз уж так совпало, и их со Светланой стулья оказались рядом, Киркоров не упустил возможности и весь вечер вел беседы по большей части именно с ней.

После того, как ролик попал в сеть, поклонники заметили, что Лобода пыталась всячески избегать разговоров и даже пыталась предпринять попытки к бегству.

Когда Светлана решила покинуть этот столик, то Филипп долго её не отпускал, держал за руку, и каждый раз возвращал к себе. В итоге ей удалось «отцепиться» от исполнителя, чем она и воспользовалась. Сбежавшая от Киркорова Лобода обескуражила всех своим поведением. После произошедшего фанаты окрестили Светлану беглой звездой.

Стоит напомнить, что конфликт между Лободой и Киркоровым произошел, когда стало понятно, что среди завистников Светланы оказался сам поп-король. Он на редкость резко прокомментировал одно из высказываний певицы.

Несмотря на статус Киркорова, поклонники довольно-таки резко отреагировали на его высказывание в адрес любимицы публики.

«Завидуйте молча, ваше время вышло», «Неблагодарный», «Вам не стыдно?» - отметили поклонники певицы. Стоит напомнить, что именно Светлана спродюсировала для Киркорова хит «Цвет настроения синий». Благодаря этой премьере Киркоров привлек новую аудиторию. В общем, благодаря Лободе, Филипп Бедросович получил модный хит и новую жизнь. Хотя после этого и всплыли истинные чувства наружу.