«Вся жизнь в котлетах»: Тимати закроет сольный проект ради ресторанного бизнеса Black Star Burger – сеть

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«Одни кафешки, треков нет уже лет 100», - пользователи сети считают, что рэпер «забил» на творчество и скоро предпочтет только кормить фанатов, нежели делать музыку.

Высоко поднявшийся Тимур Юнусов получил свою известность после проекта «Фабрика Звезд» и с тех пор его популярность лишь набирает обороты. В начале карьеры деятельность певца основывалась лишь на сольном творчестве, а затем он открыл музыкальный лейбл, куда входят многие знаменитые исполнители, бургерные и автомойки.

Стоит отметить ресторанный бизнес Юнусова – его заведения распространяются со страшной силой по многим городам России. На открытии Black Star Burger почти всегда присутствует Тимати собственной персоной. В связи с новой публикацией в Instagram звезды, где было запечатлено очередное открытие ресторана в Москве, пользователи интернета предположили, что в скором времени Тимати закроет свой сольный проект ради ресторанного бизнеса. Стоит отметить, что треки от рэпера не выходили уже достаточно долго, а открытия ресторанов происходят чуть ли не каждую неделю.

Поклонники творчества Юнусова крайне расстроены отсутствием музыки от Тимати. «Забил на творчество», «Одни кафешки». Фанаты считают, что ресторанный бизнес приносит больший доход звезде и в скором времени он абсолютно перестанет заниматься музыкой, а будет лишь кормить людей бургерами низкого качества.

«Вся жизнь в котлетах», - комментируют публикацию пользователи сети.