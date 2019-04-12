«По стопам Гасанова?»:   Бородина разыгрывает битый автомобиль со скрученным пробегом - сеть

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Скрытые ДТП и изношенные шины - фанаты заподозрили Бородину в надувательстве.

Выложенный мужем Бородиной пост в Instagram вызвал шквал эмоций со стороны подписчиков. Курбан Омаров заявил, что собирается разыграть свой личный автомобиль. «Совсем скоро я разыграю свой любимый Hummer…», - подписал он свой видеосюжет.

На видео присутствует Бородина, утешающая наигранную печаль мужа по поводу расставания с автомобилем. Как сказала сама Ксения, именно Курбан стал инициатором конкурса, хотя сама она и не испытала особого восторга.

Фанаты же решили, что Бородина могла приобрести себе новую машину, а этот «автохлам» сплавить подписчикам. При том, что не исключена возможность неплохо на этом подзаработать. По мнению пользователей сети, смотать можно одометр любой машины, вне зависимости от стоимости, марки и модели. Они уверены, что Бородина разыгрывает битый автомобиль со скрученным пробегом ради того, чтобы удержать фанатов.

Многие подписчики Семьи Бородиной снова начали писать, что не верят в розыгрыш. Они даже предложили им сделать в сторис опрос, чтобы проверить, верят люди в розыгрыш или нет. Подписчики даже назвали все это махинациями и полнейшим бредом. Сказав, что все это очень похоже на недавний розыгрыш Гусейна Гасанова. «По стопам Гасанова пошли?», - спросил пользователь Instagram.

Стоит напомнить, что Гасанов, являющийся популярным блогером, разыграл в своем Instagram Mersedes-Benz G-класса, общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

Однако после вновь открывшихся обстоятельств выяснилось, что автомобиль трижды попадал в ДТП, а также имеет кучу штрафов, общей стоимостью в 10 тысяч рублей.