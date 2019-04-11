«Выражались грязно и нецензурно»: В «войне» против Шнурова Разина поддержали ветераны

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Продюсер «Ласкового мая» продолжает требовать привлечь рокера к ответственности за слова о Москве.

В марте текущего года продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выступил против солиста и лидера коллектива «Лениград» Сергея Шнурова из-за его высказываний о Москве. Деятель культуры глубоко оскорбился тем, что в своей речи, говоря о столице России, музыкант использовал матерные слова. Теперь Разин требует от Шнурова извинений, а кроме того обещает заплатить пять миллионов рублей тому, кто совершит для него заказное преступление – побьет Шнурова. Из-за подобных угроз уже сам артист обратился в полицию, из-за чего Разина вызывали на допрос. Однако, сдаваться тот не намерен, и в его «войне» против рокера Разина поддержали ветераны. На своей страничке в соцсети продюсер поделился письмом от «Российского союза ветеранов». В послании глава организации пишет, что артисты действительно «выражались грязно и нецензурно», а это негативно воздействует на молодежь.

Сам Шнуров угрозы Разина никак не комментирует в соцсети, и даже не пишет о продюсере сатирических стихотворений, как это делал в конфликте с Собчак и Волочковой. Общаясь с прессой, Разин заявлял, что рокер сначала наговорил гадостей, а потом испугался, и именно потому «побежал к московским полицейским». Однако, по словам продюсера «Ласкового мая», он обратился в полицию с ответным заявлением.