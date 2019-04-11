Вкусы весьма специфичны: Орлова попыталась облизать Баскова на публике

Сегодня, 22:08

Звезды опять подтвердили слухи об их любовных отношениях.

Поклонники постоянно пытаются узнать, кто же на этот раз попал в любовные сети Николая Баскова. У него было достаточно много романов, последний из которых - с Викторией Лопыревой. По итогу оказалось, что их намеченная свадьба была «липовой» и подстроена ради пиара. Сейчас Николай холост или, по крайней мере, скрывает свою пассию. СМИ несколько раз писали, что у него может быть роман с телеведущей, звездой «Дома-2» Ольгой Орловой, правда пара не подтверждала эти слухи. Недавно, в очередной раз Орлова и Басков «подогрели» сплетни, мило обнимаясь на публике.

Басков со своей «избранницей» появились на одном из светских мероприятий. Ксения Бородина также там была и решила заснять парочку на видео.

На фоне играла романтическая музыка, и телеведущая предложила своим друзьям поцеловаться. Вместо этого Орлова попыталась облизать Баскова, не постеснявшись вести себя на публике достаточно неприлично. Что ж, вкусы у женщины весьма специфичны, но такой поступок только позабавил «натурального блондина». Не исключено, что вскоре Басков объявит Олю своей возлюбленной.