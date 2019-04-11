«Сожгла лицо» ради мужа: Асмус сделала опасный химический пилинг для продления молодости

Сегодня, 20:09

Актрисы стареют раньше, и, возможно, потому звезда «Интернов» решила омолодиться в свой день рождения.

Сегодня свой день рождения празднует актриса, сыгравшая роль Вари Черноус в знаменитом сериале «Интерны» - Кристине Асмус исполнился 31 год. Однако, в честь собственного праздника знаменитость не стала публиковать отфотошопленные вдоль и поперек фото, как для глянцевой обложки, а предстала перед фанатами во всей своей натуральной красе. Более того, артистка решила продемонстрировать все возможности собственной мимики, выложив в открытый доступ десять снимков смешных гримас собственного лица.

Сложно не заметить, что несмотря на то, что актриса разменяла четвертый десяток, на ее лице нет ни одной морщинки, даже возле области глаз, которая стареет первой. Кроме того, интересно, что на всех снимках лицо Асмус выглядит слегка красноватым, будто воспаленным, и о природе этого покраснения остается только гадать. Не исключено, что у актрисы исчезли морщины и покраснела кожа из-за того, что она сделала крайне опасный химический пилинг для продления молодости.

Суть такой процедуры в том, что верхний слой кожи буквально «сжигается» специальным средством, что активизирует процессы обновления и способствует притоку коллагена к лицу, однако не каждый решиться на такое, ведь известны тысячи случаев того, когда косметолог сжигает больше положенного, из-за чего возникают различные осложнения. Даже если процедура прошла хорошо, за ней следует долгий и неприятный восстановительный период, когда покрасневшая кожа покрывается коркой и шелушится так, что многим женщинам стыдно выйти из дома.

Возможно, Асмус «сожгла» лицо ради мужа Гарика Харламова, а точнее для того, чтобы удержать его в семье. В последнее время все чаще говорят о разводе этой звездной пары, и не исключено, что актриса хочет всячески этого избежать. Впрочем, версия о том, что Асмус решилась на пилинг только предположение, а покраснеть кожа знаменитости могла по любой другой причине.