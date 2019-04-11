«К какому еще любимому?»: Даже лошадь не увидела «воображаемого» жениха Волочковой – Сеть

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«Вези меня к любимому», - сказала балерина лошади, а животное растерялось, ведь не знало куда идти.

Сегодня прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео из конного клуба, где вместе с инструктором по верховой езде каталась на лошади. Ролик, выложенный в Сеть, хоть и получился весьма интересным, но знаменитость запретила его комментировать, однако мнение о конной езде Волочковой пользователи соцсети уже давно привыкли писать на фан-аккаунтах, посвященных балерине. В очередном отзыве комментатор проявил фантазию и трактовал ролик по-своему и сделал вывод, что даже лошадь не увидела «воображаемого» жениха Волочковой, когда звезда скомандовала: «Вези меня к любимому».

«К какому еще любимому?», - «прочитал» мысли животного поклонник Волочковой. Впрочем, шутки шутками, но даже в ролике, который знаменитость опубликовала в открытом доступе, инструктор говорит звезде, что «к любимому» это не направление. «Вы направили лошадь в пустоту», - объяснял эксперт, а Волочкова парировала: «Я сказала, навстречу любимому, он просто не понял в какое направление!».

Кстати, своего возлюбленного балерина не показывает никому уже очень давно. Причем если раньше в соцсеть она выкладывала ноги мужчины, то теперь его и след простыл. Поклонники Волчоковой уже начали опасаться за здоровье ее кавалера, а также за психологическое состояние самой звезды, ведь ее мужчина в итоге вполне может оказаться фикцией и плодом ее воображения.