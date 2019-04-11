Кто на свете всех милее? Секси-Бузова «объявила» войну «няшной» сестре

Сегодня, 19:09

Противостояние между Олей и Аней вышло на новый уровень в социальных сетях.

Несколько недель назад СМИ начали распространять информацию, что сёстры и закадычные подруги Анна и Ольга Бузовы всерьёз рассорились. Точная причина конфликта не называется: возможно, скандал начался из-за того, что младшая сестра устала быть всегда второй, а возможно из-за её нового романа.

В любом случае, если сначала родственницы просто игнорировали друг друга, то сейчас секси-Бузова «объявила» настоящую войну своей «няшной» сестре. Такое впечатление, что девушки, словно в сказке, решили выяснить, кто на свете всех милее. С разницей в несколько часов они опубликовали на своих официальных страницах в Instagram посты «самолюбования»: Оля написала: «Какая же я всё-таки клевая» и попросила подписчиков ответить, что в ней больше всего им нравится. Аня же поделилась менее провокационными фотографиями, но явно хотела зацепить певицу за больное: она держалась с подругами за руки и поблагодарила фотографа за то, что он смог поймать друзей живых, настоящих и красивых.