Game over: Измученного Йосю соблазнила стройная подруга Черно

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Взять Оганесяна «горячим» - видимо, так попробует сделать Брянская.

То, что брак Оганесян и Черно распадается на глазах, видят все фанаты «Дома-2». Но вот объективной причины скандалов в их семье до сих пор не было известно: разные характеры, разные взгляды на жизнь – как оказалось, вовсе не это становится причиной развода.

В январе этого года на проект пришла Анна Брянская – девушка целеустремлённая, открытая и активная. Они вроде даже сдружились с Сашей Черно, но как говорят, женской дружбы не бывает. И вполне возможно, что через Олександру Брянская пыталась найти подход к её мужу. Вклиниваясь в семью во время конфликтных ситуаций, она пытается брать Йосю «горячим». И, надо сказать, у неё довольно таки получается его соблазнять.

Парень ранее уже опубликовывал пост о ревности, к которому, почему-то, прикрепил видео с Аней и Владом Кадони. А сегодня молодой человек выложил в «сторис» в Instagram видео с танцующей героиней и добавил смайл с влюблёнными глазками. Вероятно, что про семью Черно и Оганесеня можно сказать - Game over, так как измученного Иосифа уже пленила стройная и сексуальная Брянская, хоть он пока напрямую и не заявил о своих чувствах.