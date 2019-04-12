«Падение года»: Лолиту Милявскую опозорил близкий друг, выложив видео со дня рождения в сеть

Сегодня, 02:23

Пользователи высмеяли Лолиту Милявскую и сравнили с животным за неадекватное поведение.

Несколько дней назад в Istagram-группе admin_anshlaka, появилось видео, на котором Лолита Милявская в день своего рождения выглядет достаточно выпившей женщиной. В подтверждение тому, без объяснимых причин, она упала со стула в самый неудобный момент.

Поклонники шутят: «В номинации «Падение года» побеждает Лолита Милявская! Аплодисменты, господа». Как позднее выяснилось, видео с Лолитой в похожем на невменяемое состояние, опубликовал адвокат - Сергей Жорин. Тем самым близкий друг, сам того не ведая,случайно опорил певицу, засняв казус.

«Решил сделать такой сюрприз на день рождения», - пишут подписчики адвоката.

«Вывалила свой живот, вот бегемотиха», - комментируют хэйтеры. Действительно, певица призналась в одном интервью, что она не носит утягивающего белья. Она объяснила это тем, что Лолита любит себя такой, какая она есть и не какое утягивающее белье ей не нужно. Тем более, как говорит Милявская таких, как она полных и обычных женщин много по всей России. Скорее всего, муж ее любит не за внешность, решили хэйтеры. Лолита очень талантливая певица и человек с большой душой.

Дмитрий Иванов - молодой муж Лолиты, поддерживает ее теплыми постами в своем Instagram в ее день рождения.

На что Лола отвечает: «Мой любимый муж! Я тебе уже 1000 раз говорила, спасибо за поддержку и за силу, которую ты мне даешь! Скажу еще раз в ленте! Без тебя, мне было бы хрено...».

Многие пишут, что в наше время звезды не могут себе позволить жить обычной жизнью. За ними повсюду следят. Снимают на телефоны, повсюду камеры. Журналисты то и дело пытаются запечатлить их в самом неприятном свете и после выставить звезду в неловком положении. Возможно, именно поэтому звезды скрывают личную жизнь и важные события от публики.