«Колхозница»: В Сети высмеяли сменившую цвет волос Ольгу Рапунцель

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Звезда «Дома-2» поделилась видео в новом образе у себя в Instagram.

Одна из самых ярких и неординарных участниц скандального телепроекта Ольга Рапунцель известна не только как жена Дмитрия Дмитренко и мама дочери Василисы, а также и как обладательница очень длинных волос. Что, в принципе, и оправдывает ее сказочный псевдоним - Рапунцель. Напомним, что девичья фамилия девушки – Григорьевская.

За все время пребывания на «Доме-2» Ольга не решалась на эксперименты со своей драгоценной шевелюрой, однако то ли весна так повлияла на девушку, то ли прошедший 4 апреля ее день рождения, наконец-то она решилась что-то изменить. На видео, появившемся в Instagram, Рапунцель позирует с немного подстриженными волосами и несколькими осветленными прядями. «Мои хорошие, как вам мой новый образ?» - задала своим подписчикам вопрос участница «Дома-2».

Несмотря на то, что в комментариях появились и восторженные отзывы о новом стиле Рапунцель, больше всего собралось критиков, отметивших, что Ольга выглядит как «колхозница» и «старуха». И хотя в сети высмеяли сменившую цвет волос Ольгу Рапунцель, она вопреки всем и всему довольна своим новым образом, и, возможно, это только начало модных экспериментов 32-летней участницы «Дома-2» со своей внешностью.