«Беременна от насильника»: Малахов и Шурыгина могут вновь объединиться ради хайпа и денег – Сеть

Сегодня, 16:30

На одном из последних снимков скандальной звезды ток-шоу виден ее «беременный живот», считают пользователи Сети.

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина смогла прославиться на всю Россию благодаря участию в одном из выпусков шоу с Андреем Малаховым. Зрители не без интереса смотрели, как девушка сначала обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании, а потом посадила молодого человека в тюрьму. Однако пик популярности Шурыгиной давно прошел, Семенова освободили из тюрьмы, он даже вместе с Дианой прошел тестирование на детекторе лжи, все еще разбираясь в подробностях ночи, когда девушку изнасиловали. Но на новых фото Шурыгой пользователи соцсети заметили у нее «беременный живот», из-за чего предположили, что она еще появится на телевидении.

«Беременна от насильника», - так может называться новое шоу с Дианой, считают комментаторы. Возможно, потому что Шурыгина и Семенов встречались после освобождения парня из мест лишения свободы, пользователи Сети предположили, что Малахов и Шурыгина могут вновь объединиться ради хайпа и денег, а кроме того привлекут к съемкам передач Семенова.

К слову, зрители «Прямого эфира» с Малаховым после появления Гогена Солнцева с его престарелой женой начали критиковать это ток-шоу, называя ее полной «постановой», где все работают по сценарию. Впрочем, как участники, так создатели передачи отрицают, что показывают придуманные истории, называя все происходящее на экране чистой правдой.