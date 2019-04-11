«Молодая же была»: Даша Пынзарь ужаснула фанатов последствиями от «уколов красоты»

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Звезда «Дома-2» рискует потерять семью из-за неудачной работы хирурга.

Ни для кого не секрет, в последнее время знаменитости готовы на всё, чтобы хоть как-то «задержать» молодость. Так, Дарья Пынзарь неоднократно прибегала к услугам хирургов: коррекция овала лица, форма носа, губы и скулы. И всё бы ничего, вот только в погоне за идеалами Даша окончательно потеряла естественную красоту. Так, в соцсети Пынзарь ужаснула фанатов последствиями от «уколов красоты».

На снимке, где звезда «Дома-2» позирует на фоне красочных цветов, подписчики заметили неестественное лицо Пынзарь. «Зря пластикой увлеклась, молодая же ещё была», «А что с лицом, перекололась?», — пишут в комментариях негодующие фанаты. Примечательно, что ради семьи и мужа Сергея Пынзаря Даша неустанно издевается над собой жёсткими диетами и чрезмерными вмешательствами хирургов. Как бы там ни было, а в погоне за идеалами красоты Даша рискует не только остаться без мужа, но и потерять себя, как личность.