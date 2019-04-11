Алименты для брошенного сына: Собчак «пашет», чтобы обеспечить Платона

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Чтобы рассчитываться с Виторганом, на которого Ксения оставила ребёнка, она вынуждена расширить круг своей деятельности.

Бурный развод с Максимом Виторганом, в определённой мере, пошёл Ксении Собчак на пользу. Она перестала быть просто светской леди, а начала активную работу над авторским проектом «Осторожно, Собчак!». Но, помимо этого, она заметно пристрастилась к рекламе: только за последнюю неделю на своей официальной странице в Instagram телеведущая опубликовала два рекламных поста. Если первый – это просто фотография на фоне нового Audi Q8, то вторая – целый остросюжетный ролик, в котором звезда рекламирует и марку автомобиля, и автомойку.

Вполне возможно, что так активно она стала работать именно в связи с тем, что двухлетнего сына Платона оставила с отцом. И теперь ей приходится не только обеспечивать свои бесчисленные поездки и богатые выходки, но и выплачивать алименты на содержание брошенного ребёнка. По профилям звезды в социальных сетях заметно, что сейчас она действительно стала «пахать, как лошадь». Вероятно, у неё появился «синдром Бузовой» - желание доказать поклонникам и бывшему супругу, что она может реализовать себя на все 100%.