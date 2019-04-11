«Я решила не отступать»: Саша Черно из «Дома-2» отложила развод

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Звезда реалити-шоу уже приехала в ЗАГС, но в итоге решила дать своим отношениям еще один шанс.

Последние несколько недель в молодой семье участников телепроекта «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна царит настоящий разлад. В попытках достичь взаимопонимания супруги ругаются, налетают друг на друга с оскорблениями и матом, а иногда даже дерутся. Устав от всего, отчаявшаяся направить своего мечтающего о танцах, большой сцене и актерстве мужа, Саша Черно «психанула» и поехала подавать на развод. Однако в ЗАГСе ей сказали, что для этого нужны оба супруга, а если один из них не согласен на расторжение брака – придется обращаться в суд.

Как рассказала девушка в своем Instagram, тот факт, что у нее не получилось подать заявление, она восприняла как знак. Приехав на поляну и, видимо, попытавшись в очередной раз поговорить с мужем, Черно призналась, что они поссорились еще больше. Ей страшно, что «обидчивый, мстительный и гордый» Иосиф все время сбегает от решения проблем «в театр, на танцы, бухать или на Сейшелы», а также избегает разговоров, потому что ему «тупо лень». По мнению Александры, ее супруг предпочитает откладывать проблемы на полочку и ждать пока само собой решится.

Заканчивая исповедь в Сети, Черно выразила опасения, что, выйдя за периметр «Дома-2», они разбегутся именно из-за этого. И поэтому, пока на проекте можно не думать ни о крыше над головой ни о хлебе насущном, а также пока у них нет детей, Александра решила попытаться решить все проблемы и не отступать до тех пор, пока все острые углы не будут сглажены, а если не получится, им с мужем придется разойтись. Этого она, конечно, хочет меньше всего.

Ну а пока Саша Черно из «Дома-2» отложила развод, стоит напомнить, что они с Иосифом Оганесяном поженились 22 декабря прошлого года. Молодые познакомились на проекте и встречались до свадьбы около полутора лет.