320 рублей за успех: Волочкова из-за провальных интервью рискует «пролететь» с книгой

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Скандальная балерина в попытках избежать провала снизила стоимость книги ещё до официального старта продажи.

Как известно, на закате карьеры Анастасия Волочкова активно взялась за творчество: выпускает песни, записывает дуэты и даже пишет книги. Ещё несколько месяцев назад скандальная балерина хвасталась презентацией новой книги «Плата за успех», однако, только сегодня заявила о предпродаже. В соцсети Волочкова опубликовала ролик, где позирует с книгой в руках в одной из редакций. К тому же, по словам балерины, книгу можно приобрести по предзаказу в интернет-магазине, перейдя по специальной ссылке в Instagram.

Примечательно, что на сайте указана цена уже с 27% скидкой — 320 рублей за успех. Судя по всему, из-за провальных интервью Волочкова рискует «пролететь» с книгой и уже заранее подготавливает план «Б», во избежание потери прибыли. Не успели все забыть о неудачном интервью Волочковой в шоу Собчак, как балерина нелицеприятно высказалась на радио о жизни простого населения, что лишь подогрело негативное отношение фанатов к приме-балета. Как бы там ни было, а таким поведением Волочкова рискует не только в очередной раз опозориться безуспешным «творчеством», но и окончательно потерять и без того шаткую любовь фанатов.