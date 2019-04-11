«Вот зараза, прицепилась»: Непристойная песня Харламова стала вирусной – Сеть

Сегодня, 15:05

Очередная песня из Comedy Club стала любимой у нескольких сотнен россиян.

Творческий псевдоним Гарика Харламова – Эдуард Суровый. Именно в этом образе он выступает в комедийной программе Comedy Club. Зачастую его песни непристойные, двусмысленные, с игрой слов, которые заставляют зрителя вспомнить все «культурные» выражения русского языка. В новом выпуске шоу Гарик опять выступил с несколькими авторскими песнями, а одна из них - «Интрижка» - и вовсе стала вирусной.

После выхода программы в эфир Гарику стали присылать сотни сообщений и интересных историй из жизни, связанных с «Интрижкой». Фанаты пишут: «Целый день напеваю, вот зараза, прицепилась», «Не могу забыть слова», «Постоянно пою, что даже прохожие оборачиваются».

Непонятно, чем вызван такой успех, ведь в песне Гарик всего лишь поет о девушке, которая на первом же свидании оказалась в кровати своего кавалера. Между тем, Харламов сравнил эту парочку с Собчак и Богомоловым, не исключая, что эта история имеет место в реальной жизни.