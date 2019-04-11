«Мне так больно»: Измученная Тодоренко пожаловалась на проблемы воспитания сына

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Не исключено, что Регина уже и не рада своему материнству.

В паре Регины Тодоренко и Влада Топалова совсем недавно появился ребенок. Мальчик родился в начале декабря и получил имя Миша. И вроде бы все должно быть хорошо, но происходит совсем обратное. 4-месячный ребенок не спит по ночам, требует много внимания и не дает покоя родителям. При этом Тодоренко продолжает работать, снимает несколько программ и не собирается отказываться от карьеры телеведущей.

Недавно она поделилась в социальной сети новыми видео, в которых пожаловалась на проблемы воспитания сына. Измученная Регина не спала всю ночь, поэтому даже не представляет, как выдержит целый день на ногах.

«Мне так больно, у меня как будто песок в глазах», – без сна состояние телезвезды ухудшилось, лицо опухло, и пропали жизненные силы. Очевидно, воспитание ребенка стало для нее серьезным испытанием, ведь совмещать работу с семьей удается не каждой молодой маме. Пока Регина терпит, но в худшем случае ей придется забросить карьеру и полностью посвятить себя воспитанию сына.