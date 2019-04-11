Вторая пластиковая Барби: Бесчувственная Решетова нанесёт очередной удар влюбленному Тимати

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Складывается впечатление, что рэпер Тимати влюбляется в «холодных» женщин, которые используют его кошелек и чувства.

Несмотря на внешний вид и поведение, у Тимати достаточно тонкая душевная организация. Певец, умеет любит и дарить другим заботу. Стоит только вспомнить, его трогательное исполнение песни на Фабрике звёзд. После того, как из нежного Тимура Юнусова, вырос крутой рэпер Тимати, поклонниц у парня стало значительно больше. Но, как это часто бывает, он выбрал именно ту девушку, которая не обратила на него внимание. Ею оказалась модель Алёна Шишкова.

Для съёмок нового клипа, были приглашены модели, среди которых и была Алена. Девушкам было предложено раздеться, но Шишкова единственная, которая отказалась. Именно тогда, рэпер обратил внимание на скромницу. Позже, молодые люди стали жить вместе и даже стали родителями белокурой Алисы. Однако, их гражданский брак вскоре распался. Причину Тимур и Алёна не озвучивали, но пользователи сети предположили, что Шишкова просто не любила Тима, а использовала «его кошелёк» и имя.

«Тимати, что ты нашёл в Шишковой? Да красивая девка, но видно же, что совершено бездушная, как кукла Барби! Только селфи и дорогие подарки, больше ей ничего не надо», - написала подписчица.

Чтобы «залечить» раны Тимати попытался отвлечься и тут на горизонте, замелькала вторая пластиковая Барби – модель Анастасия Решетова.

«Вроде совершено разные, но в то же время совершено одинаковые, две куклы», – обсуждают пользователи сети.

И в действительности, две модели, кажутся совершено не «жизненными». Как это часто бывает, красивая обертка, но пусто внутри. Скорее всего Тимати просто не получал от Шишковой любви, которой добивался своей заботой, красивыми ухаживаниями и дорогими подарками. Сейчас на её месте Решетова и тот же самый путь Тимати проходит и с ней.

Вполне возможно, что бесчувственная Решетова нанесёт очередной удар влюбленному Тимати, ведь внешне она похожа на его вторую пластиковую куклу Барби - безэмоциональную и пустую. Единственную любовь, которую получил рэпер - это любовь от его единственной дочери, с которой он проводит большую часть времени. Поклонники Тимати твердо уверены в том, что рэпер не там ищет спутницу жизни.