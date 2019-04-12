«Звучит голос Аллы»: Орбакайте на концерте в Красноярске покорила своих поклонников схожестью исполнения с мамой

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Красноярские фанаты отметили изменение голосовых данных Кристины в последнее время.

Недавно бурно обсуждалось внешнее преображение Кристины Орбакайте, она показалась пользователям на странице Instagram в несвойственном ей наряде. Кристина была в черном платье и подкрученными волосами на голове, фанаты все, как один твердили, что это стиль Примадонны и, что Кристина с возрастом все больше становится похожей на свою мать. Кристина никак не стала комментировать на реакцию подписчиков в социальной сети.

Вчера певица добавила stories с концерта в Красноярске, на видео артистка благодарит зрителей, что они пришли на ее концерт. После услышанного, под фотографиями Кристины, вновь посыпался шквал комментариев, только в этот раз подписчики узнали в голосе Кристины – голос Аллы Борисовны. «И голос такой же! Она точная копия. Звучит голос Аллы!», «Кристина на глазах превращается в Примадонну»», «Как под копирку. Может, выступишь за маму на концерте 15 апреля?», - пишут пользователи.

Когда Кристина была помоложе, не было большой схожести с матерью, многие говорили, что наоборот, дочка вся в папу. А сейчас только слепой и глухой не заметит изменения певицы в голосе и внешне, пишут пользователи.

Если вспомнить, раньше голос Кристины был более звонким и мягким, то сейчас в ее голосе наблюдается несвойственная хрипота и небольшая грубость. Многие считали, что у Аллы Борисовны такой голос из-за того, что она много курила в молодости, но оказалось, что это заложено генетически.

«Это генетика и никуда от этого не денешься», - считают фанаты.