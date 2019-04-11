«Платон обуза?»: Собчак бросила сына и отдыхает с Богомоловым и его дочерью

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В сети Собчак обвинили в равнодушии и незаинтересованности к собственному сыну, считая, что он для нее обуза.

Поведение и отношение Собчак и вовсе подливает масла в огонь ко всем скандалам вокруг ее персоны и бывшего супруга Максима Виторгана. Пользователи уверены, что маленький сын Платон является для Собчак «обузой», которого она готова бросить и отправиться сопровождать своего возлюбленного и его дочь по Европе.

На днях стало известно, что режиссер Константин Богомолов проводит школьные каникулы дочери Анны в Берлине, а после туда прилетела его пассия Ксения Собчак. Именно там скандальная телеведущая познакомилась впервые с наследницей своего избранника. Фотографии с отдыха пара публикует в своих социальных сетях, которые сопровождаются одинаковой геолокацией – Берлин.

Сейчас уже можно сказать, что Богомолов и ведущая перестали скрывать свои любовные отношения от публики. Недавно продюсер выступил с заявлением на дне рождении общего друга и признался в любви Собчак и даже спел ей песню о своих искренних чувствах.

Пользователи возмущаются и задаются вопросом, как мать смогла оставить своего сына и отправиться отдыхать совершенно с другой семьей, ведь маленького Платона можно было тоже взять собой в путешествие.

Можно предположить, что Собчак и вовсе нравится, когда о ее личности говорят во всех сетях и она будто специально сопровождает появление сплетен и слухов.

«Простите, а Ксения Собчак вообще будет заниматься своим ребенком? Или с чужими проще, так как у них есть свои родители?», «Променяла ребенка на мужика, могла бы и с собой взять, а не развлекаться с чужой дочерью», «А где тем временем Платон? Опять папе скинула, не мать, а горе», - возмущаются подписчики.

Ранее пользователи уже говорили о том, что ведущая плохо занимается воспитанием сына, якобы «дала игрушку и сам сиди играй», а вот Виторгана в сети расхваливают за чуткое и теплое отношение к Платону, ведь он читает с ним книжки, играет в развивающие игры, учит читать и полностью отдает себя своему ребенку.

Также в сети ходила информация, что бывший супруг вскоре не выдержит такого поведение Ксении и обратится в органы, чтобы лишить Собчак родительских прав.