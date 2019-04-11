Ксения в Кении, Кения в Ксении: Собчак отправилась в Африку за экзотикой в личной жизни

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Поклонники светской львицы не на шутку заинтригованы. Зачем же Ксения сфотографировалась с африканцем?

Ксения Собчак несколько часов назад в своем Instagram выложила фотографию буквально в обнимку с африканцем. Судя по видео-историям, Ксения отправилась в Кению для съёмки в каком-то проекте, возможно, для рекламной компании бренда одежды, в которой журналистка и предстала на обсуждаемой фотографии.

Из-за развода с Виторганом, «интрижки» с Богомоловым, Ксению теперь сводят со всеми подряд, кто бы ни появился рядом с ней. На этот раз «суженным» оказался африканец на фото. Многие даже сравнили Богомолова с новым другом на фото, и предположили, что от Максима Виторгана Ксения могла уйти именно из-за него.

После развода Ксения Собчак активно путешествует, занимается карьерой. Подписчики приписывают ей неоднозначный образ жизни в сфере отношений с мужчинами.

«До чего же неразборчива Ксения в выборе партнёров», «Ксения в Кении, или Кения в Ксении? Совсем запуталась», - пишут в сети.

Действительно, если приглядеться, Ксения довольно близко прильнула к африканскому другу, у обоих светится счастье на лице. Поклонники в один голос твердят, что это никто иной, как её новый любовник, ссылаясь на изысканный нрав журналистки. Некоторые подписчики предположили, что Ксения отправилась в Африку за экзотикой в личной жизни.

Также Собчак и в видео-истории показала своего новоиспеченного «любовника» по версии поклонников. Африканец открыто улыбался Ксении, пока та снимала его на камеру телефона. Действительно ли Ксения завела себе нового африканского любовника или даже мужа, или это всего лишь партнёр по съемкам покажет время, а возможно и сама светская львица.