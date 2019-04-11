Контракт закончился: Саша Черно решила расторгнуть проектный брак

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Очередной пиар или же сценарий «Дома-2», гадают зрители, которые уверены в том, что супруги не разведутся.

Участница проекта Александра Черно настроена решительно и твердо стоит на своей позиции. Девушка заверяет, что жизнь с Иосифом Оганесяном подошла к концу и она не собирается больше терпеть отвратительное отношения своего мужа.

Зрители реалити-шоу «Дом-2» около двух лет следили за развитием отношений Александры и Иосифа, которые в итоге все же завершились «пафосным бракосочетанием». Многие считали и говорили о том, что брак фиктивный и всего лишь был заключен по сценарию телепроекта, ведь за это участникам платят не малые деньги, а отношения пары ухудшались с каждым днем, но каким-то образом ребята все же дошли до загса.

После свадьбы супруги прожили в спокойствии не больше двух недель. Все проблемы, претензии и скандалы вернулись в их семью и продолжаются до сих пор. Однако Александра не выдержала первой и заявила, что собирается расторгнуть проектный брак. Девушка объяснила, что устала терпеть подобные выходки своего супруга и постоянно идти к нему навстречу.

Однако после того, как анонсы эфиров попали в сеть, пользователи сразу с уверенностью сказали о том, что заявления Черно является очередным пиаром, ведь уже давно ходят слухи, что каждый участник ходит на проекте по струнке и исполняет свои действия точно по указаниям руководства.

«Контракт закончился, денег не платят. Вот и браку конец», «Уже всем понятно было, что брак фиктивный и скоро все закончится. Вы видели их отношения. С такими проблемами и скандалами люди бегут не в загс, а друг от друга», «Фиктивная свадьба и фиктивный развод, им за это платят, чтобы поднять рейтинги на своих парах им нужно крутиться и создавать все это шоу», - возмущаются пользователи.

Говорить о фиктивности брака подлил масла в огонь и тот момент, когда сама Александра Черно в своем Instagram в разделе Stories, отвечая на вопросы своих поклонников о браке с Иосифом Оганесяном призналась, что их союз действительно фиктивный. Правда, нашлись и те, кто не поверил девушке, говоря, что таким образом Черно «избавилась» от настырного внимания хейтеров.

Однако многие не верят в искренность, считая «игрой на публику» и отношения, и скандалы, свадьбу и развод участников.