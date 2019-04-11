Малахов вернул свой хлеб: Диана Шурыгина расскажет, как без него несладко жилось на «Первом»

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Фанаты считают, что Шурыгина собрала всю грязную информацию о «Первом канале», которую вскоре вскроет в выпуске Малахова на «России-1».

В социальной сети Instagram в фан-группе Шурыгиной «Shurygina_5_fan» появилась информация, что Диана Шурыгина хочет вернуться на передачу к Андрею Малахову. Но по некоторым причинам это было невозможно, поэтому скандальная девушка устроила Эрнсту «настоящий разнос», пишут пользователи в социальной сети Instagram. Пользователи поделились версией, по которой Диану не устраивает факт ее непопулярности на «Первом канале» в шоу с Борисовым и Шепелевым. Если вспомнить последние выпуски с девушкой, то действительно шоу не принесло особого резонанса, как в былые времена.

Возможно, по этой причине она и решила вернуться к Андрею, только, уже на другой телеканал «Россия-1», но единственное, что ей не давало возможности быть гостьей талантливого ведущего – действующий контракт с «Первым каналом», согласно которому она не имеет права принимать участие в других проектах.

Пользователи этой же группы в комментариях рассказывают, что есть 100% информация про Шурыгину, в которой говорится, что она стала шантажировать «Первый канал» и пообещала, что если они ей не позволят сниматься на передаче у Малахова, то она, рано или поздно выльет всю грязь на шоу у Андрея.

«Вот молодец, как за свое борется», «Шурыгина стала шантажировать «Первый канал» и ей пообещали, что позволят сняться лишь в одном выпуске Андрея в начале лета, так как на ближайшее время у них на Диану планы», «Вот Малахов, вернул свой хлеб!», - пишут хэйтеры в фангруппе Дианы Шурыгиной.

Возможно, продюсер «Первого канала» испугался, что Диана расскажет Малахову, как ей несладко жилось без него и какие трудности сейчас у телеканала. Все кто смотрели эфиры с Дианой ни капли не усомнятся, что Шурыгина может рассказать все, что угодно, ради денег, а если сравнить ее популярность сейчас с 2016 годом, то можно сделать вывод, что зарабатывает она гораздо меньше, а аппетиты растут.