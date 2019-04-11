«Коммерческий продукт в климаксе»: Садальский жестко унизил Елену Малышеву за ее эфиры в «Жить здорово!»

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Актер попросил Эрнста убрать ее с «Первого канала» и обратить внимание Минздрава на ее профессионализм как профессора медицинских наук.

Станислав Садальский жестко унизил Елену Малышеву за ее эфиры в «Жить здорово!», назвав ее непрофессионалом с деградирующими темами для федерального канала.

«Пытаюсь представить потрясающий секс с Малышевой и не могу – рука не поднимается. Константин Львович сколько можно? Неужели эта профанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своими театрализованными представлениями…то она обрезание показывает, то свою Камасутру предлагает, а деньги считать не забывает: и сыночки в деле, и диета продается. Коммерческий продукт в климаксе», - написал актер на своей странице в Instagram.

Своим постом, актер вероятно призвал Минздрав России (отметил его под постом в соцсети) обратить внимание на пропаганду нездорового питания, развращенность на федеральном канале и принять решение в отношении занимаемой должности и звания Елены Малышевой.

«Все мои знакомые давно смотрят Мясникова, а не эту злобную профессоршу», - пишет подписчик Стаса.

Актер отвечает: «Это правда!».

«После того, как Малышева в своей передаче озвучила, что пальмовое масло полезно и должно быть в детском питании, И ГМО – это просто чудо и обязательно нужно употреблять такие продукты, и что грудничков можно и нужно мазать гормональными мазями. Тушите свет. Я в ней не то, что как в враче, как в человеке сомневаюсь», - пишет телезрительница.

Садальский не остается равнодушным после такого комментария: «Это позорно, вы правы!».

Складывается впечатление, что Елена Малышева лишь зарабатывает деньги на несчастных людях, которые склонны верить профессору медицинских наук. Она рекламирует свои диеты под видом свежей и здоровой пищи, но вероятно это далеко не так. Замороженные овощи и крупы со сроком годности в несколько месяцев, априори не могут быть здоровыми.

Как и отмечает Стас, Елена всячески притягивает к участию в театральной постановке своих сыновей, которые играют мужские половые органы, рекламируют свой вид Камасутры – и это все идет в дневное время, когда дети пришли со школы и прикованы к экранам телевизоров.

Актер жестко подмечает, что Малышева уже находится в возрасте, когда проявляется климакс и возможно уже не понимает, что может своими советами навредить многомиллионной аудитории. Он призвал Константина Эрнста задуматься над сценарием программы «Жить здорово!» и возможно пересмотреть кандидатуру на должность ведущей шоу.