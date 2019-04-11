«Третий подбородок перебор»: Сергей Пынзарь отправляет потолстевшую Дашу под нож

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Фанаты считают, что именно муж заставляет Дашу делать пластику лица и тела, а Даша как покорная жена просто хочет сохранить семью и соглашается с ним.

Дарья Пынзарь - бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2». На шоу она познакомилась со своим мужем Сергеем Пынзарем и какое-то время пара жила душа в душу. После долгих ухаживаний они сыграли роскошную свадьбу за счет телепроекта. Через некоторое время, Дарья забеременела первым сыном - замечательного мальчишку назвали Артемом. Через год рождения ребенка, семья решила покинуть проект и отправиться в «свободное плавание».

Через шесть лет после рождения Артема, пара решила завести еще одного ребенка,и вновь случился мальчик, на этот раз Давид. Вероятно, Сергея вполне устраивало тело Дарьи, но после вторых родов Сергей настоял на увеличении груди.

Даша пошла на рискованный шаг, чтобы порадовать мужа. Она рассказала в своем Instagram, что на все готова ради сохранения семьи и любви своего мужа.

«Правильно, сделайте операцию. А то третий подбородок, уже перебор. Из-за него и семья развалиться может», - пишут хэйтеры.

А недавно в сеть просочились слухи о том, что Дарья хочет сделать операцию по удалению комков Биша. Недавно, в своем storiеs Даша прокомментировала эту информацию: «Я не собираюсь удалять комки Биша. Это вообще бред. Кто придумал? Комки я настоятельно всем рекомендую оставлять, потому что, это наша свежесть и молодость, щечки они должны быть». Видимо, Сергей настоял на своем и заставил в очередной раз лечь под нож пластического хирурга, чтобы удалить брыли на подбородке, а вот щечки она заверила, что оставит. Действительно, Дарья заметно поправилась и многие подписчики стали подозревать, что она в жизни не такая стройная и подтянутая, как у себя в Instagram и прибегает к услугам фотошопа.