«Отомстит теще за сына»: Пресняков поможет Успенской «уничтожить» Пугачеву – сети

Вчера, 22:56

Враги Примадонны объединились, и готовятся нанести сокрушающий удар по репутации оппонентки накануне ее юбилейного концерта.

Сегодня певица Любовь Успенская порадовала поклонников неожиданной новостью: к своему юбилею артистка подготовила несколько сольных концертов, а главное - новый весенний альбом «Значит, пора...», который будет доступен на всех мировых digital площадках с 12 апреля. Интересно, что порадовать фанатов своим творчеством певица намерена всего за несколько дней до грандиозного юбилейного концерта своей давней оппонентки Аллы Пугачевой.

Создается впечатление, что пока Алла Борисовна повязла в хлопотах по подготовке зала и роскошного застолья в честь ее праздника, Любовь Успенская готовится нанести последний, сокрушительный удар по самолюбию Народной артистки, чтобы «красиво» завершить их затянувший конфликт, и выйти победительницей. И хотя список «особых» гостей у Успенской поскромнее, в ее «клане» неожиданно засветился Владимир Пресняков, бывший зять Пугачевой.

Певец долго считал Примадонну частью своей семьи, несмотря на разрыв с Орбакайте, однако Алла Борисовна его, похоже, ни во что не ставит, ведь даже о ее праздновании юбилея так и не дождавшийся приглашения экс-родственник узнал из Сети. К слову, в немилость певицы попал не только Владимир, но и его сын Никита – фанаты упрекнули Примадонну в том, что он совсем забыла о своем внуке Никите, который после свадьбы пытается самостоятельно пробиться в люди, однако вынужден жить якобы в нищете.

Не исключено, что Пресняков союзом с оппоненткой Аллы Борисовны отомстит теще за сына и за себя. Поклонники предполагают, что певец поможет Успенской «уничтожить» Пугачеву, пытаясь затмить ее творчество другим грандиозным концертом, а также обмолвившись о парочке порочащих репутацию Пугачевой фактах из ее жизни, что на фоне шумихи и критики «провального концерта» может сорвать все планы Примадонны по «величественному» уходу со сцены на пенсию, и втянет в большой скандал. Фанаты придумали именно такой сценарий истории отношений Успенской и Пугачевой. Они уверенны, что две звезды продолжают пытаться одержать победу в негласном бою, а юбилейный концерт может стать отличной площадкой для очережного выяснения отношений.